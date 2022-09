La chiamano la curva della morte, sulla statale 129 che da Macomer porta a Nuoro, quasi all'altezza del bivio per Orotelli. Qualche anno fa morirono in un incidente due fratelli.

Oggi pomeriggio nei dintorni di questa curva l'ennesimo episodio, in cui si sono state coinvolte una Toyota e un mezzo dell'Anas. Le due donne alla guida sono state portate all'ospedale, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi e quindi non destano preoccupazioni.

Proprio da pochissimi giorni sono iniziati i cantieri Anas (2,8 milioni di euro) per rendere più sicuro il tratto di strada. Per sollecitarne l'inizio si era anche costituito un comitato. La vicenda era finita in Consiglio regionale con un'interrogazione del Consigliere di opposizione Daniele Cocco.



© Riproduzione riservata