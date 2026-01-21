Pastori e bestiame in difficoltà a causa delle forti piogge che nei giorni scorsi hanno colpito il territorio di Orgosolo.

Nell’ambito dell’emergenza maltempo, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco specializzata nel contrasto al rischio acquatico e nel soccorso fluviale e alluvionale. Le operazioni si stanno svolgendo nelle campagne di Orgosolo, in località Sorasi, dove diverse aziende agricole hanno segnalato gravi disagi dovuti alle precipitazioni intense, che hanno reso difficili gli spostamenti e l’accesso alle strutture rurali.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a fornire assistenza diretta ai pastori, effettuando il trasporto di foraggio, mangimi e viveri, indispensabili per garantire il sostentamento del bestiame e delle persone isolate.

