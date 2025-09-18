Orgosolo, cade e batte la testa mentre è al lavoro nelle campagne: è graveViolento trauma cranico per un 57enne, il trasporto d’urgenza in ospedale a Nuoro
Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, nelle campagne di Orgosolo, in località Cumbidanovu. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito mentre svolgeva alcuni lavori hobbistici nel suo podere.
Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente, battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza medica.
L’uomo, in evidente stato di malessere, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico. Non è in pericolo di vita