Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, nelle campagne di Orgosolo, in località Cumbidanovu. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito mentre svolgeva alcuni lavori hobbistici nel suo podere.

Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente, battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza medica.

L’uomo, in evidente stato di malessere, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro con un grave trauma cranico. Non è in pericolo di vita

© Riproduzione riservata