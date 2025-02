Scritte minacciose e inquietanti sono apparse sui muri di Orgosolo, nella zona di Sa Costa, nella parte alta del paese vicino a San Michele destando grande preoccupazione.

I messaggi, dai toni pesanti e minacciosi, sono rivolti al sindaco Pasquale Mereu, noto per il suo impegno nella promozione della legalità e per la difesa dei diritti del territorio. “Dimettiti” è la frase più diretta che appare in una delle scritte, accompagnata da una serie di simboli inquietanti, tra cui cinque croci disegnate in sequenza, con l’immagine di una testa trafitta da un coltello. Il messaggio, nonostante l’ambiguità di chi l’ha redatto, lascia poco spazio all’interpretazione e mette in evidenza la gravità della minaccia. Un’altra scritta recita: “Sei una vergogna”, un insulto che aggiunge ulteriore tensione all’episodio.

Questa nuova minaccia arriva dopo l’intimidazione nei confronti della dirigente di Forestas, un altro episodio che ha segnato l’inizio di una serie di atti inquietanti nel paese.

Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, è noto per il suo forte impegno contro la speculazione energetica e contro l’assalto eolico che minaccia il territorio, battaglie che lo hanno visto in prima fila al fianco degli attivisti di Pratobello 24, un gruppo che lotta per la salvaguardia dell’ambiente e contro progetti che potrebbero danneggiare l’ecosistema locale.

Le forze dell’ordine sono subito intervenute, avviando le indagini per cercare di fare luce sulla vicenda.

Al momento, le indagini sono ancora in corso e, nel massimo riserbo, si cerca di capire l’origine di scritte

