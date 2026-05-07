Il Sardinia World Chess Festival entra nella fase decisiva e, dopo cinque dei nove turni in programma all’ITI Marina Beach di Orosei, conferma numeri e livello tecnico da record. Con oltre 300 giocatori provenienti da circa 50 federazioni e 29 Grandi Maestri presenti, l’evento viene già indicato come l’open scacchistico più forte mai organizzato in Italia. Nel torneo Open A regna l’equilibrio. In vetta alla classifica ci sono il GM statunitense Brandon Jacobson, il russo Ian Nepomniachtchi e il tedesco Frederik Svane, tutti a quota 4,5 punti. Alle loro spalle restano in corsa anche gli italiani Lorenzo Lodici e Francesco Sonis, entrambi con 4 punti dopo il quinto turno. Grande attenzione anche per il tredicenne argentino Faustino Oro, uno dei talenti più seguiti del panorama internazionale, impegnato in Sardegna nella corsa alla norma decisiva per diventare Grande Maestro. Dopo cinque turni il giovane scacchista è a quota 3,5 punti.

Il festival, promosso dalla Regione Sardegna e organizzato da SSD Emmedi Sport con UniChess, sta trasformando Orosei in un punto di riferimento internazionale per gli scacchi. La presenza straniera sfiora il 70% dei partecipanti e contribuisce a dare all’evento una forte dimensione internazionale. A sostenere il livello competitivo c’è anche un montepremi complessivo di 50.100 euro distribuito tra i tornei Open A, B e C. Nel torneo B guida il keniota Kimingi Kimani con 5 punti, mentre nel torneo C è in testa il georgiano Luka Natsauri, anch’egli a punteggio pieno. Successo anche per il torneo Blitz del 6 maggio, disputato con formula 3+2 e vinto dal GM brasiliano Alexandr Fier davanti a 106 partecipanti. Le partite del festival vengono seguite in streaming da migliaia di appassionati nel mondo grazie anche alla collaborazione con ChessBase India, contribuendo a dare visibilità internazionale non solo al torneo ma anche al territorio di Orosei e della costa orientale sarda.

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