Macomer si pone al centro dell'isola, non solo geograficamente, ma anche per lo sport, grazie alle grandi manifestazioni sportive, che diventano strategiche per lo sviluppo territoriale, turistico e anche economico.

Proprio i moderni impianti sportivi, in particolare lo stadio di Scalarba, recentemente ristrutturato, stanno ospitando importanti eventi a livello regionale e anche nazionale. A parte il grande ritorno nel calcio regionale del Macomer Calcio, che ha vinto in pieno anticipo il campionato di prima categoria, aprile ha visto altri due appuntamenti riempire la città di sportivi, accompagnatori e potenziali fruitori dei servizi della città.

Protagonista l’associazione sportiva Judo Yano, che ha organizzato una manifestazione che ha portato piccoli atleti da tutta la Sardegna, con un un migliaio di persone che hanno invaso la cittadina.

La società C. S. Fiamma Macomer ha inaugurato il rinnovato impianto sportivo dell’atletica nello stadio di Scalarba, con la partecipazione di 542 atleti da tutta l’isola con dirigenti e accompagnatori al seguito. Numeri che Macomer non vedeva da tanto tempo.

Oggi, invece, nello stadio di Scalarba ci sarà la finale regionale dei giochi della gioventù. Il 16 e 17 maggio sempre allo stadio si terrà il campionato regionale di società assoluto (uno degli eventi più importanti dell’atletica regionale); il 23 ci sarà lo storico appuntamento di "Sport Insieme", organizzato dall'associazione Tottuparis. Il 30 maggio, allo stadio, è in programma una gara di cross training.

«La centralità di Macomer è quel valore aggiunto al quale possiamo e dobbiamo attingere - dice l'assessore allo Sport, Federico Castori - è lo sport. Consapevoli di questo, stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per poter restituire spazi adeguati alla comunità sportiva e non. Ora ci faremo carico di interloquire con i gestori delle attività di ristorazione perché anche loro possano essere protagonisti cogliendo queste occasioni e al contempo garantendo dei servizi importanti per le persone che, in occasione delle manifestazioni sportive, sempre più numerose arrivano a Macomer».

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