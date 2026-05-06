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06 maggio 2026 alle 10:00
Assalti armati nel Nuorese: i due arresti a Orgosolo e OschiriIn manette altri due componenti della banda considerata responsabile di rapine a portavalori e contro i Monopoli di Stato
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Sono Serafino Biancu di Orgosolo e Luigi Masia di Oschiri gli ultimi due arrestati perché considerati componenti della banda che aveva messo a segno una serie di assalti armati nel Nuorese durante il 2025.
I provvedimenti del Gip del Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura, sono stati eseguiti questa mattina per chiudere il cerchio intorno al sodalizio smantellato con un’operazione condotta a novembre.
Allora, il 4 novembre, in carcere erano finiti:
- Michele Carta, 1984, Siniscola
- Antonio Saccheddu, 1990, Orgosolo
- Alessandro Dessolis, 1984, Orgosolo
- Giovanni Piras, 1996, Orgosolo
- Riccardo Mercuriu, 1995, Mamoiada
- Pasquale Musina, 1976, Orgosolo
- Peppino Puligheddu, 1966, di Orgosolo: all’inizio si era reso irreperibile, per poi consegnarsi alla giustizia.
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