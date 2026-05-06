Sono Serafino Biancu di Orgosolo e Luigi Masia di Oschiri gli ultimi due arrestati perché considerati componenti della banda che aveva messo a segno una serie di assalti armati nel Nuorese durante il 2025. 

I provvedimenti del Gip del Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura, sono stati eseguiti questa mattina per chiudere il cerchio intorno al sodalizio smantellato con un’operazione condotta a novembre

Allora, il 4 novembre, in carcere erano finiti:  

  • Michele Carta, 1984, Siniscola
  • Antonio Saccheddu, 1990, Orgosolo
  • Alessandro Dessolis, 1984, Orgosolo
  • Giovanni Piras, 1996, Orgosolo
  • Riccardo Mercuriu, 1995, Mamoiada
  • Pasquale Musina, 1976, Orgosolo
  • Peppino Puligheddu, 1966, di Orgosolo: all’inizio si era reso irreperibile, per poi consegnarsi alla giustizia. 
© Riproduzione riservata