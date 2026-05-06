Dedicare una via o una piazza ad una scenziata è la proposta fatta dal consiglio comunale dei ragazzi, accolta con entusiasmo dal sindaco Riccardo Uda e dagli assessori. La scelta è caduta su Nereide Rudas, studiosa di grande rilievo scientifico, celebre neuropsichiatra e prima donna a dirgere una clinica psichiatrica in Italia, quindi una figura d'eccellenza, nata proprio a Macomer nel 1925. Il consiglio comunale dei ragazzi ha posto all'attenzione del sindaco Riccardo Uda il progetto Stem, intitolato “Scienziate in città: la toponomastica delle Stem”.

Due anni di studio nei quali gli studenti della terza classe media dell’istituto Binna Dalmasso, accompagnati anche dai compagni della prima, hanno voluto approfondire. Una porposta fatta in considerazione che le poche vie della toponomastica macomerese dedicate a una donna riguardano figure religiose, scrittrici o personalità della famiglia reale, mentre risultano completamente escluse le scienziate. "Dedicare una via a Nereide Rudas- è stato detto nell'assemblea- significherebbe oltre che valorizzare una figura femminile del territorio, offrire un modello positivo per le nuove generazioni, incoraggiare le ragazze ad avvicinarsi allo studio delle discipline Stem e promuovere la parità di genere”. Il sindaco Riccardo Uda e gli assessori presenti alla manifestazione che si è svolta nell'aula consiliare, hanno accolto con piena disponibilità la proposta, che ora dovrà seguire l'iter burocratico per l'intitolazione ufficiale.

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