Rita Zaru contro Michele Corda. Sono due le liste che si contenderanno la guida del Comune, devastato dallo spopolamento, nelle elezioni di giugno. A guidarle sono Rita Zaru (59 anni), sindaco uscente, "Ripartiamo Insieme", che viene sfidata da un ex sindaco, Michele Corda (55 anni), con la lista "Insieme per Noragugume". "Ho deciso di ricandidarmi con lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra comunità - scrive nei social, la sindaca uscente, Rita Zaru - lavoreremo per non vogliamo lasciare le cose a metà. Abbiamo lavorato tanto in questi anni e tanto abbiamo progettato. Parliamo di progetti già avviati, cantieri di sviluppo, innovazione, servizi e qualità della vita, che meritano di essere portati a compimento. Mi ricandido per completare ciò che abbiamo iniziato e costruire, insieme, un futuro ancora migliore".

Michele Corda, torna deciso a riconquistare il Comune. "La nostra lista è caratterizzata da una forte presenza di giovani, che hanno deciso di rimanere nel proprio paese e mettere su famiglia. Gli interventi da fare sono molteplici, dalla viabilità rurale, all'incentivazione delle persone nel recupero dei vecchi fabbricati, al completamento degli immobili esistenti per aumentare quel decoro urbano che oggi, più che mai, sono dei biglietti da visita per attirare persone che vengono da fuori o emigrati del paese, che decidono di rientrare, utilizzando i diversi finanziamenti regionali agevolati. Lavoreremo insieme per combattere lo spopolamento".

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