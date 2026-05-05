Tra degustazioni, mostre, laboratori, escursioni, nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio tutto è pronto per accogliere la mostra regionale delle pecore e dell'agroalimentare, che si svolgerà il prossimo fine settimana, tra venerdì e domenica.

Dieci allevamenti di ovini di razza sarda, con in vetrina oltre 300 capi di alto livello genetico, concorreranno per essere valutati da esperti del settore. Oltre agli ovini saranno esposte anche razze autoctone di maiale sardo, le pecore nere di Arbus, l'asino sardo e i cavalli angloarabosardo e anche galline. C'è poi la rassegna agroalimentare, alla quale vi partecipano oltre 20 imprese, grandi e piccole, provenienti da diverse parti dell'isola, con laboratori dove i protagonisti saranno soprattutto le diverse scolaresche e associazioni produttive.

Una manifestazione storica, visto che a Macomer la mostra zootecnica risale ai primi del secolo scorso, diventando negli anni punto di riferimento per l'intero comparto zootecnico isolano.

La mostra è organizzata dal comune di Macomer, la Pro Loco, in collaborazione con la Regione. "Una manifestazione che nuovamente assegna alla nostra cittadina un ruolo importante- dice l'assessore all'agricoltura, Luciano Mazzette- abbiamo il meglio dell'allevamento ovino sardo, ma abbiamo anche le produzioni legate all'agroalimentare, oltre l'esposizione di altri animali".

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