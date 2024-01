Grande successo oggi, a Oliena, per la quinta edizione del festival “Invasioni Barbariche”, ormai appuntamento immancabile del Carnevale barbaricino che segna la prima uscita delle maschere tradizionali.

I numeri si sono confermati importanti con il paese invaso da migliaia di curiosi, che hanno assistito alla manifestazione organizzata dai Fedales 94 del Comitato San Lussorio, col patrocinio di Comune, Proloco e CCN locale.

Dalle 16, l’avvio della sfilata da Via Martin Luther King, che ha attraversato il Corso Vittorio Emanuele per arrivare a piazza Berlinguer, rivelatasi troppo piccola per accogliere la fiumana giunta da ogni dove. A presentare la serata Giuliano Marongiu, accompagnato per l’occasione dalla voce di Maria Luisa Congiu, con l’estrazione a premi da parte del Comitato.

Importanti i numeri nelle strutture ricettive locali, con un evento che si dimostra in crescita: «Non possiamo che reputarci soddisfatti – dice il sindaco Bastiano Congiu – l’evento è nato quasi dal nulla nel 2018, su iniziativa dei ragazzi dell’associazione San Lussorio e oggi è una meta fissa, con una connotazione turistica che giova all'economia locale. Ma soprattutto un momento di condivisione e fratellanza fra territori, in un clima di grande ospitalità». Il primo cittadino conclude: «Ai ragazzi del ‘94 unitamente alle associazioni scese in campo un grazie per il lavoro svolto».

© Riproduzione riservata