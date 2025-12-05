C’è la mano dolosa dietro all’incendio che ha devastato un ufficio a Siniscola, in via Nuoro, nella notte tra giovedì e venerdì. Nel mirino, l’assessore comunale al Bilancio Antonello Fadda, come conferma il sindaco Gianluigi Farris, in una nota, dove si legge: «Buongiorno a tutti, dopo una notte che buona non lo è stata per niente. In particolare per la famiglia del nostro assessore Antonello Fadda, che nella tarda serata di ieri ha subito un attentato incendiario negli uffici di fronte alla chiesa del Rosario».

«Non so dirvi niente di più – aggiunge Farris – e non potrei per ovvi motivi. Gli inquirenti sono al lavoro per capire, per identificare e speriamo, per consegnare quanto prima i colpevoli alla giustizia. Io, quale capo di questa comunità, posso solo dirvi quanto questa vicenda mi rattrista e mi preoccupa. Ma posso e voglio anche ribadire quanto ho detto nel recente passato davanti a fiamme ancora alte: non accetteremo questo andazzo».

«Non guarderemo inerti questo scempio – prosegue il sindaco – e non torneremo rassegnati nelle nostre case. La gente di Siniscola non accetterà che pochi delinquenti turbino e stravolgano la vita di una intera comunità. Alla famiglia Fadda – conclude Farris - voglio esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta la giunta».

