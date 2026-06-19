Nuovo cedimento nel centro storico di Nuoro: crolla un tratto di muro in via SassariL’allarme a poche decine di metri da via Grazia Deledda
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Dopo il crollo della copertura di un’abitazione lunedì scorso nella zona retrostante via Roma, un nuovo episodio porta l’attenzione sullo stato di degrado di diversi edifici del centro storico di Nuoro.
Nella notte di ieri si è verificato il cedimento di una porzione di muro di una casa in via Sassari, a poche decine di metri da via Grazia Deledda.
L’edificio non è nuovo a episodi di dissesto: da tempo era stato interessato da cedimenti strutturali e attende ancora il completamento dell’iter autorizzativo necessario per l’avvio degli interventi di ristrutturazione.
L’ennesimo episodio che non avviene dopo piogge abbondanti e conferma una situazione di fragilità che interessa numerosi immobili del centro cittadino, con conseguenze non solo per la sicurezza ma anche per la vivibilità dei quartieri storici.
Una vicenda che riporta l’attenzione su un’altra situazione irrisolta che da anni interessa il rione di Santu Predu. Si tratta della cosiddetta “Casa Fadda”, immobile di proprietà comunale che continua a provocare gravi disagi ai residenti a causa della chiusura al traffico della strada interessata dalla presenza di elementi giudicati pericolanti. Una situazione che si protrae ormai da circa tre anni e che alimenta il malcontento tra cittadini e commercianti della zona.
«Il sindaco emette ordinanze nei confronti dei privati quando vengono riscontrate situazioni di pericolo, ma nel caso di un immobile comunale il Comune continua a non intervenire», osservano alcuni residenti del quartiere.
Nel frattempo, il blocco del traffico continua a penalizzare un rione, mentre i recenti crolli nel centro storico riportano con forza il tema della manutenzione e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio cittadino.