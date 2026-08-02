Attentato a Lula, a fuoco le auto di uno scienziato che lavora al progetto dell’Einstein TelescopeL’uomo ha preso casa in paese da pochi giorni ma da anni lavora al progetto
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Inquietante episodio nella notte a Lula. Intorno alle 22 e 30 qualcuno ha dato alle fiamme le auto di uno scienziato dell’Istituto nazionale di geofisica.
L’uomo si è trasferito nel paese ai piedi del Montalbo da una decina di giorni prendendo casa in affitto. I mezzi dati alle fiamme erano parcheggiati all’interno di un cortile.
Nonostante il recente trasferimento, lo scienziato da anni lavora al progetto dell’Einstein Telescope, l’osservatorio di onde gravitazionali che dovrebbe sorgere proprio a Lula. Un grande progetto di rilievo internazionale per la Sardegna e l’Italia.
Al momento non si sa se l’episodio sia riconducibile all’attività lavorativa del professionista.