Incidente frontale questo pomeriggio sulla statale 125, tra Cala Liberotto e Orosei all’altezza del ponte di Orgoi.

Dopo un rettilineo due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva. 

Sul posto le squadre del pronto intervento Anas, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Quattro le persone ferite, due in codice rosso trasportate in elisoccorso all’ospedale.

Tra il km 225 e il km 230 il traffico è deviato sulla viabilità locale.

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