statale 125
04 agosto 2026 alle 17:00aggiornato il 04 agosto 2026 alle 17:21
Violento schianto frontale sulla Cala Liberotto-Orosei: quattro feriti, due graviSul posto vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze e personale Anas
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Incidente frontale questo pomeriggio sulla statale 125, tra Cala Liberotto e Orosei all’altezza del ponte di Orgoi.
Dopo un rettilineo due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva.
Sul posto le squadre del pronto intervento Anas, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Quattro le persone ferite, due in codice rosso trasportate in elisoccorso all’ospedale.
Tra il km 225 e il km 230 il traffico è deviato sulla viabilità locale.
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