Bomba esplode nella notte a La Caletta, frazione costiera di Siniscola. L’ordigno ha distrutto l’auto di una donna. Era stato collocato sotto la vettura, parcheggiata in periferia.

L’esplosione è avvenuta nella tarda serata di ieri, dopo le 23. In corso le indagini per risalire agli autori e individuare il movente dell’attentato.

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