Nella notte
01 agosto 2026 alle 12:31aggiornato il 01 agosto 2026 alle 12:46
Attentato a Siniscola, esplode una bomba: distrutta l’auto di una donnaGrave episodio nella frazione di La Caletta. Indagini in corso
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Bomba esplode nella notte a La Caletta, frazione costiera di Siniscola. L’ordigno ha distrutto l’auto di una donna. Era stato collocato sotto la vettura, parcheggiata in periferia.
L’esplosione è avvenuta nella tarda serata di ieri, dopo le 23. In corso le indagini per risalire agli autori e individuare il movente dell’attentato.
In aggiornamento
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