Termineranno domani le operazioni di consegna di dieci nuovissime autopompe serbatoio di ultima generazione, alimentate col biodiesel, che saranno assegnate ai vigili del fuoco di tutta l'Isola. Oggi e domani, infatti, diventano giornate storiche per il settore industriale del Marghine, ma soprattutto per la sicurezza della Sardegna. La consegna degli automezzi avverrà a conclusione di un corso di formazione ad alta specializzazione per i vigili del fuoco.

L'evento importante, di portata regionale, si sta celebrando negli stabilimenti della Fki Srl, dei fratelli Cappai (ex birreria), l'azienda guidata dal presidente Massimo Cappai. L'operazione, che valorizza l'intero territorio, è legato alla strategica continuità operativa dei mezzi. Gli stessi mezzi antincendio, che saranno consegnati ai vigili del fuoco, sono stati progettati e costruiti in Lombardia, ma a Macomer la Fki Srl assicurerà la cruciale assistenza tecnica del dopo consegna, oltre a garantire la manutenzione avanzata dei veicoli industriali e speciali.

Una sinergia eccellente, che colloca l'azienda dei fratelli Cappai quale punto di riferimento regionale per l'efficienza e affidabilità della flotta del Corpo Nazionale. L'evento ha richiamato nella sede della Fki una task force di circa quaranta professionisti dei vigili del fuoco, tra cui 24 istruttori di guida terrestri, provenienti dai comandi di tutta l'Isola. I partecipanti, sotto la guida dell'ingegnere Claudio Ruggeri e un tecnico della Bai di Brescia, hanno testato sul campo i nuovi sistemi di miscelazione e di generazione della schiuma ad aria compressa, capaci di domare gli incendi più ostili in pochi secondi.

«Macomer si conferma quindi il cuore pulsante dell'innovazione e del supporto logistico applicato al soccorso - spiega Massimo cappai, della Fki srl - la collaborazione tra la direzione regionale dei vigili del fuoco e l'assistenza garantita dalla nostra azienda, dimostra che l'incontro tra istituzioni e imprese del territorio garantisce un livello di protezione e salvaguardia dei cittadini». Un fatto senza precedenti.

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