L’allarme è stato lanciato dall’Asl di Nuoro: in queste ore diversi cittadini stanno ricevendo sms sospetti provenienti da numeri con prefisso 351, ma anche 352, contenenti l’invito a contattare un numero a pagamento con prefisso 893 per presunte “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio”.

«Si tratta, con ogni probabilità, di un tentativo di truffa», avvisa l’Azienda sanitaria che precisa infatti come il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) non utilizza numeri di telefonia mobile per contattare gli utenti e non invia sms di questo tipo.

Per questo motivo, l’invito rivolto alla popolazione è chiaro: non richiamare il numero indicato nel messaggio e prestare la massima attenzione a comunicazioni ingannevoli che potrebbero causare addebiti indesiderati o sottrazione di dati personali. La Asl ricorda inoltre i canali ufficiali per entrare in contatto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Gli uffici di via Trieste 80, a Nuoro, sono aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il martedì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00.

Per comunicazioni via email è possibile scrivere all’indirizzo vaccinazioni.nuoro@aslnuoro.it oppure all’indirizzo igienepubblica.nuoro@aslnuoro.it. L’Azienda sanitaria rinnova infine l’invito alla prudenza, sottolineando l’importanza di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute, soprattutto quando riguardano temi sensibili come la salute.

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