Tutta una domenica dedicata all'amore per i dischi in vinile e all'emozionante caccia alle rarità, nel cuore della Barbagia: fa ritorno anche quest'anno a Nuoro la ExMè Vinyl Gallery, in una quinta edizione organizzata dal negozio di dischi locale Mr. Musick e con la coordinazione dell'associazione Il Discobolo Sardo.

Dalle 9 alle 13, e poi a seguire dalle 15 alle 20, domenica 2 l'ExMè di piazza Mameli sarà teatro di una mostra-mercato del disco nuovo, usato e da collezione. L'iniziativa promossa dal proprietario di Mr. Musick, Marco Ribaudo, ha in passato toccato altri centri isolani come Olbia, Sassari e Oristano raccogliendo grande partecipazione di pubblico, e fa oggi ritorno nella città natale per il quinto anno consecutivo.

Oltre a Ribaudo, ad esporre i vinili in vendita saranno anche i collezionisti Massimiliano Porta, Bruno Scatena e Salvatore Gioia, già ospiti anche delle tornate precedenti. Gli appassionati vinilici de Il Discobolo Sardo toccheranno presto anche il capoluogo, con una data al Fabrik prevista per il 16 novembre.

