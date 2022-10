Da mesi, per colpa di un tombino danneggiato in via Catte a Nuoro, gli operai sono intervenuti cercando di segnalare il pericolo agli automobilisti che transitano nella via attraverso una rete da cantiere arancione retta da alcuni ferri da costruzione per cemento armato infilati nell’asfalto.

Una delle tante segnalazioni presenti nelle disastrate strade cittadine, ma che una volta indicate vengono poi dimenticate senza che nessuno intervenga definitivamente. Tanto che uno dei ferri ora risulta pericolosamente piegato verso il senso di marcia di chi percorre quella strada.

Una vera e propria lancia che lascia facilmente immaginare cosa potrebbe accadere se un ciclista o un motociclista ci cadesse sopra.

