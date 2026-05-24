Incidente gravissimo nella mattinata di oggi, in località Su Berrinau, vicino a Nuoro.

Un motociclista di Sedilo, di 37 anni, ha perso il controllo della sua due ruote. L'impatto è stato devastante.

Il ferito si trova ricoverato in condizioni estremamente critiche all'ospedale di Nuoro. 

- Notizia in aggiornamento – 

(Unioneonline)

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