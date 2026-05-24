l’incidente
24 maggio 2026 alle 14:36aggiornato il 24 maggio 2026 alle 14:37
Nuoro, terribile schianto a Su Berrinau: motociclista in fin di vitaTrentasettenne ricoverato al San Francesco: le sue condizioni sono critiche
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Incidente gravissimo nella mattinata di oggi, in località Su Berrinau, vicino a Nuoro.
Un motociclista di Sedilo, di 37 anni, ha perso il controllo della sua due ruote. L'impatto è stato devastante.
Il ferito si trova ricoverato in condizioni estremamente critiche all'ospedale di Nuoro.
- Notizia in aggiornamento –
(Unioneonline)
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