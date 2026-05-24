Cagliari, lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente sull’Asse medianoDrammatica caduta in scooter nel pomeriggio di sabato: è in Rianimazione
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Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu l’imprenditore cinquantacinquenne cagliaritano che nel tardo pomeriggio di sabato è rimasto coinvolto in un incidente sull’Asse mediano.
In sella a uno scooter, mentre viaggiava in direzione Pirri, all’altezza dello svincolo per Genneruxi è andato a impattare contro un’auto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: durante le fasi di soccorsi e dei rilievi la strada è rimasta chiusa.
Il ferito ha superato la nottata: le sue condizioni ora sono stabili ma gravissime.
(Unioneonline)