Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu l’imprenditore  cinquantacinquenne cagliaritano che nel tardo pomeriggio di sabato è rimasto coinvolto in un incidente sull’Asse mediano. 

In sella a uno scooter, mentre viaggiava in direzione Pirri,  all’altezza dello svincolo per Genneruxi è andato a impattare contro un’auto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: durante le fasi di soccorsi e dei rilievi la strada è rimasta chiusa. 

Il ferito ha superato la nottata: le sue condizioni ora sono stabili ma gravissime. 

(Unioneonline)

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