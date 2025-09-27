Due denunce e altrettante patenti ritirate: è questo il bilancio dei controlli effettuati nel weekend in alcune strade della provincia di Nuoro. 

Dei due conducenti, fermati in orari e località diverse, uno è risultato positivo all’etilometro

con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge mentre il secondo si è

rifiutato esplicitamente di sottoporsi al test. Una scelta che è comunque prevista nel codice penale, che punisce chi, su richiesta delle forze dell’ordine, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.

Per entrambi è scattato immediatamente il ritiro della patente, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

