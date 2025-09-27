Nuoro, sorpresi ubriachi alla guida: due denunceUno dei due conducenti si è rifiutato di fare l’alcol test. Per entrambi è scattato il ritiro della patente
Due denunce e altrettante patenti ritirate: è questo il bilancio dei controlli effettuati nel weekend in alcune strade della provincia di Nuoro.
Dei due conducenti, fermati in orari e località diverse, uno è risultato positivo all’etilometro
con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge mentre il secondo si è
rifiutato esplicitamente di sottoporsi al test. Una scelta che è comunque prevista nel codice penale, che punisce chi, su richiesta delle forze dell’ordine, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.
Per entrambi è scattato immediatamente il ritiro della patente, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.