Le squadre di Abbanoa sono intervenute in via D’Annunzio a Nuoro per completare la riparazione di una condotta.

L’intervento ha richiesto la chiusura del serbatoio di Sant’Onofrio al servizio dell’omonima zona, Tribunale, Mughina, Monte Jaca, Giardinetti, Corso Garibaldi, Mercato civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentu e Orguidda.

L’erogazione, secondo quanto annunciato dal gestore, sarà ripristinata verso le 19.

