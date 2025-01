Una giornata di maltempo sta mettendo a dura prova la città di Nuoro, con il forte vento che ha causato diversi disagi e danni in vari quartieri. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per mettere in sicurezza le zone colpite.

Uno dei primi interventi è avvenuto in via Sant’Antioco, dove il vento ha creato danni al tetto di un condominio, facendo cadere alcune tegole.

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti, ma i vigili del fuoco sono subito intervenuti per rimuovere le tegole pericolanti e mettere in sicurezza l’edificio. Nel pomeriggio, i vigili sono stati chiamati anche in via Aosta, dove un albero è stato sradicato dalla forza del vento e caduto in strada, creando problemi alla circolazione. Le squadre hanno lavorato per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità, evitando ulteriori disagi.

In queste ore, i Vigili del Fuoco sono nuovamente al lavoro in via Oggiano, nel quartiere del Nuraghe, dove il vento ha provocato la rottura di alcuni vetri, finiti sulla strada sottostante. L’intervento è volto a mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di feriti, mentre gli operatori stanno provvedendo a rimuovere i frammenti di vetro dalla carreggiata.

