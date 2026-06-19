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Saranno gli alberi cresciuti insieme a lui a continuare a fargli compagnia e, soprattutto, sorreggerlo consentendogli di continuare a offrire ombra e riparo alle centinaia di nuoresi che ogni anno frequentano i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele. Il grande pino che domina uno degli spazi verdi più frequentati della città non verrà abbattuto. L’albero, che nelle scorse settimane aveva destato preoccupazione per la sua marcata inclinazione ed era stato classificato come potenzialmente pericolante, è stato infatti messo in sicurezza nella giornata di ieri attraverso l’installazione di appositi tiranti. L’ipotesi dell’abbattimento era stata presa in considerazione proprio a causa delle condizioni dell’esemplare, ma è stata successivamente esclusa dopo le verifiche tecniche. Si è così optato per un intervento di consolidamento che consentirà di preservare un albero simbolo della piazza, evitando di privare la città di una presenza verde che accompagna la vita dei nuoresi da oltre sessant’anni. La soluzione adottata dall’amministrazione permetterà di garantire la sicurezza dell’area e allo stesso tempo di salvaguardare un patrimonio naturale e affettivo particolarmente caro ai cittadini, che da generazioni trovano sotto la sua chioma un luogo di incontro e ristoro durante le giornate più calde.