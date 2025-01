Affamata sì, ma di cose buone. Per questo una 22enne di Nuoro è stata arrestata per aver rubato un pacco di zeppole in un supermercato dal valore di pochi euro. È successo venerdì a Nuoro, quando la giovane è entrata nel supermercato di via Liguria.

Dopo aver girato tra gli scaffali, ha preso una confezione contenente delle zeppole ed è uscita senza pagarla. La manovra è stata notata da una delle addette alla vendita, che ha inseguito la ladra cercando di riprendere il pacco, dal valore di pochi euro, e rimetterlo sugli scaffali. Armata di telefonino, la commessa in divisa da lavoro ha fotografato la donna per raccogliere prove del furto, fino a raggiungerla in prossimità di piazza Veneto.

È proprio in quel momento che la 22enne, vedendo il telefonino, secondo quanto emerso finora, avrebbe intimato alla commessa di cancellare il video. Ne sarebbe seguito un tira e molla, il camice della commessa ha avuto la peggio, è stato strappato durante la colluttazione. Nel frattempo, allertate le forze dell’ordine, le due sono state raggiunte dalle volanti della Polizia, che hanno arrestato la 22enne. La Procura ha mosso nei confronti della giovane l’accusa di rapina impropria, in quanto la ragazza, pur non essendo armata, ha usato la forza per sottrarsi alla commessa.

La ragazza ha spiegato che, non avendo soldi, aveva rubato perché aveva fame. Difesa dall’avvocato Giuseppe Floris, la giovane sabato è comparsa davanti al giudice Claudia Falchi Delitala per la direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, la 22enne è tornata in libertà.

