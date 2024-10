Quartiere del Nuraghe: prima la lite tra dirimpettai, poi le bastonate, infine la corsa in ambulanza al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro e il ricovero in Rianimazione in condizioni critiche.

Rischia di trasformarsi in una tragedia la rissa in via Togliatti tra due vicini di casa, finita a colpi di mazza. Entrambi sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato Gianni Fancello, 56 anni, che è stato ricoverato con un brutto trauma cranico e in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Anche l’altro contendente, Giampaolo Porcu, 46 anni, è stato ricoverato con un trauma cranico dovuti alle bastonate. La mazza da baseball, usata da tutti e due, è stata poi ritrovata spezzata sul luogo della lite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che fino a tarda serata stavano effettuando rilievi nel palazzo teatro della furibonda lite.

L’aggressione

La rissa è accaduta ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 in uno stabile comunale di via Togliatti nel quartiere del Nuraghe, alla periferia della città. Un palazzo conosciuto a Nuoro come il palazzo degli sfollati. Dove anche in passato ci sono state diverse aggressioni tra inquilini e denunce per occupazione abusiva. Ad affrontarsi due dirimpettai, il 56 enne Fancello e Giampaolo Porcu, 46 enne, entrambi nuoresi, che evidente avevano vecchi attriti. Poco altro si conosce sul motivo del litigio, nessun dettaglio è trapelato, anche se gli altri condomini hanno raccontato che comunque i due si frequentavano e spesso sono stati visti insieme. Secondo una prima ricostruzione in fase di accertamento, potrebbe essere stato Fancello ad aggredire Porcu appena rientrato a casa da lavoro. Un colpo alla nuca con la mazza, violentissimo. Ma che non avrebbe messo subito ko Porcu, il quale evidentemente è riuscito a reagire e strappare la mazza al suo aggressore e a sua volta colpire Fancello. La colluttazione e le urla hanno richiamato gli altri residenti che hanno avvisato subito i soccorsi.

Le indagini

All’arrivo delle Volanti gli agenti hanno faticato non poco per riportate la quiete nel palazzo, tanto che è stato necessario l’intervento di due ambulanze per i feriti. Uno dei due contendenti, Fancello era particolarmente agitato e mostrava difficoltà, tanto che per i sanitari è stato necessario anche dargli dei calmanti per potarlo curare, caricarlo in ambulanza e portarlo in pronto soccorso sotto la scorta di alcune pattuglie della polizia. Anche Porcu, ferito, è dovuto ricorrere alla cure dei medici del pronto soccorso. Entrambi hanno riportato gravi ferite alla testa per i colpi ricevuti. Fancello, una volta arrivato al pronto soccorso cosciente, è stato poi trasferito in Rianimazione dov’è ricoverato in condizioni critiche. A testimoniare la violenza dei colpi, la mazza da baseball trovata spezzata in due. Gli agenti stanno sentendo i testimoni, intanto sono scattate delle denunce a piede libero.

