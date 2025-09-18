È stato riaperto questa sera lo stadio Comunale “Franco Frogheri” di Nuoro, dopo la chiusura forzata imposta nei giorni scorsi per il rischio crollo di una delle torri faro dell’impianto di illuminazione. A comunicarlo ufficialmente è stato il Comune, che ha revocato l’ordinanza del 16 settembre, emanata in via precauzionale per tutelare l’incolumità pubblica.

Secondo quanto riportato dall’amministrazione, le verifiche statiche sulla torre faro avevano evidenziato criticità tali da richiedere un intervento urgente. I lavori di messa in sicurezza, eseguiti con tempestività, hanno portato alla rimozione del pericolo e al conseguente ripristino dell’agibilità dell’intera struttura.

Oltre allo stadio, tornano da oggi pienamente accessibili anche i campi da tennis e padel, situati nell’area sportiva. Le attività delle società sportive e l’accesso per i cittadini possono quindi riprendere regolarmente.

«La sicurezza dei nostri impianti è una priorità», ha detto il sindaco Emiliano Fenu, firmatario dell’ordinanza di revoca.

Soddisfazione espressa anche dalla vicesindaca e assessora allo Sport Natascia Demurtas, che ha sottolineato l’importanza della tempestività degli interventi per ridurre al minimo i disagi e garantire la continuità delle attività sportive in città.

