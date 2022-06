Un ragazzo di neanche 14 anni di Oliena è stato aggredito a calci e pugni da un branco di adolescenti sabato sera a Nuoro.

Erano almeno in sei, come si vede in un video diffuso sui social.

Il ragazzino, dopo una breve discussione, è stato colpito alle spalle mentre camminava con degli amici in via Delle Grazie, nel quartiere di Seuna, pieno di telecamere che però a quanto pare non fungono da deterrente.

Ha tentato di difendersi poi, rannicchiato a terra, non ha potuto fare altro che tenersi la testa con le mani. Il pestaggio è durato almeno venti secondi finché non è intervenuto un adulto.

Il ragazzino è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro. Sul posto la Polizia, in corso le indagini.

