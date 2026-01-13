Un prelievo multiorgano che permetterà di ridare speranza e futuro a cinque persone in lista d’attesa per un trapianto. È avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale San Francesco di Nuoro, grazie alla straordinaria generosità di una giovane donna nuorese che aveva espresso in vita la propria volontà di donare gli organi e alla grande professionalità e sinergia delle équipe mediche coinvolte. «Con questo gesto di enorme generosità e di altissimo senso civico – spiega la dottoressa Pierina Ticca, direttrice del Coordinamento Locale Trapianti del San Francesco – è stata data una risposta concreta che salverà la vita a cinque persone in attesa».

Il prelievo è stato effettuato da diverse équipe specialistiche giunte a Nuoro da Torino, Modena, Bari e Cagliari. «Un intervento reso possibile – prosegue Ticca – grazie al grande lavoro svolto in rete da tutti i professionisti dell’ospedale di Nuoro, che hanno preso parte all’intero percorso, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Sardegna e il Centro Nazionale Trapianti».

La dottoressa Pierina Ticca, insieme ad Angelo Domenico Palmas (Ematologia – Centro Trapianti di Midollo Osseo) e Adriana Ibba (Medicina Immunotrasfusionale), è inoltre tra i promotori dell’iniziativa mensile “Cuore di Barbagia”, uno sportello informativo dedicato alla sensibilizzazione sul tema della donazione di organi, midollo osseo e sangue, fortemente voluto dall’attuale direttore sanitario dell’ASL 3, Angelo Zuccarelli.

