Con qualche giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma, sono partiti i lavori per l’estensione delle nuove “zone 30” a Nuoro.

I primi cantieri per gli attraversanti rialzati a cui è accompagnato il nuovo limite di velocità, sono già attivi: questa mattina risultavano in fase avanzata le lavorazioni in via Catte, in viale Murichessa e viale Repubblica. Si tratta di un’accelerazione rispetto alla data inizialmente prevista del 6 maggio, che segna comunque l’avvio operativo della nuova fase del piano comunale per la sicurezza stradale. Il cuore del provvedimento riguarda la realizzazione delle zone 30, che vengono istituite proprio in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

In queste aree il limite di velocità viene fissato a 30 km/h non in modo diffuso, ma concentrato lungo i tratti in cui saranno installati i rialzi, pensati per obbligare fisicamente i veicoli a rallentare e aumentare la sicurezza dei pedoni. Gli attraversamenti pedonali rialzati – veri e propri dossi integrati con le strisce pedonali – sono realizzati in via Catte all’altezza dell’incrocio con via Foscolo, in viale Murichessa in prossimità dell’ex vivaio e in viale Repubblica, dove è previsto anche un sistema di rilevamento della velocità all’intersezione con via Tempio. In queste stesse aree si estendono quindi le rispettive “zone 30”.

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