Tentato assalto nella notte al bancomat del Banco di Sardegna a Fonni. Ignoti hanno collocato un ordigno davanti allo sportello automatico con l’obiettivo di farlo esplodere e impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Per cause ancora in fase di accertamento, il colpo non sarebbe andato a segno e i malviventi si sarebbero dati alla fuga prima di riuscire a completare l’azione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Stando a quanto si apprende, i malviventi hanno disseminato di chiodi la zona intorno alla banca, che si trova di fronte alla gioielleria che era stata svaligiata con l’utilizzo di un escavatore prelevato da un cantiere lì vicino.

© Riproduzione riservata