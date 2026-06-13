Grave incidente nella notte a Macomer, lungo la strada provinciale che porta dal paese al monte di Sant’Antonio, dove in questi giorni è in corso la festa della comunità locale.

Coinvolta una Giulietta con tre giovani a bordo, che è finita fuori strada ribaltandosi.

Grave uno dei tre occupanti, trasferito con l’elisoccorso in ospedale a Sassari. Un altro giovane è stato portato in ospedale a Nuoro. Solo qualche contusione per il terzo giovane.

I ragazzi avrebbero spiegato come a causare l’incidente sia stato un animale che ha improvvisamente attraversato la strada, costringendo l’auto alla brusca frenata: la dinamica dovrà però essere chiarita dalle forze dell’ordine.

Sul posto soccorritori del 118 e carabinieri.

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