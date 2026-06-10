È stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri il presunto autore di un furto in una pizzeria di Cala Liberotto, a Orosei. Si tratta di un 36enne sassarese, ex dipendente dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Orosei alla guida di una Fiat 600 rubata a Sassari lo scorso 5 maggio. Per occultarne la provenienza illecita, sull’auto erano state messe targhe rubate a Sassari pochi giorni prima.

Nel corso della perquisizione domiciliare poi, la svolta. I militari hanno raccolto gravi indizi a suo carico per il furto ai danni della pizzeria da cui, lasciando tracce di sangue durante l’effrazione, aveva portato via generi alimentari e 200 euro in contanti. Procurando al proprietario, su ex datore di lavoro, importanti danni economici.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto nel carcere di Badu ‘e Carros. Il gip, nell’udienza di convalida, ha confermato la custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata