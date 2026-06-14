Bancarelle danneggiate e gli oggetti esposti trafugati, in un raid notturno dove sono state scandite urla a sfondo razziale.

È accaduto durante la notte tra il 12 e il 13 giugno, durante i festeggiamenti sulla montagna, in onore di Sant'Antonio di Padova.

Sono state prese di mira alcune bancarelle gestite da cittadini marocchini o nordafricani, che erano sistemate lungo il percorso che porta in cima alla montagna, dove sorge il santuario. Qualche bancarella è stata rovesciata e diversi oggetti sono stati rubati.

Tutto è accaduto dopo la mezzanotte, con un gruppo di giovani che hanno scatenato l'inferno. La bancarella di un giovane di origini marocchine, è stata invece danneggiata e tutti gli oggetti in vendita sono stati rubati.

Qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine, che hanno individuato e identificato un gruppo di giovani, alcuni dei quali di Macomer, ma anche provenienti dai paesi vicini. Immediatamente sono scattate le indagini. Alcuni di questi giovani sono stati identificati dai carabinieri e segnalati alle autorità giudiziarie.

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