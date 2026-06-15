Ha iniziato a litigare con un altro avventore all’interno di un bar di Ottana e, all’arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti intervenuti tentando di colpirli con un appendiabiti chiodato. Protagonista dell’episodio una donna di 32 anni, arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa che riferiva di una lite tra due persone all’interno di un locale pubblico. Gli operatori della volante, impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, si sono immediatamente messi alla ricerca dei soggetti coinvolti che, nel frattempo, si erano allontanati dall’esercizio commerciale. Poco dopo, gli agenti hanno individuato la donna in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la 32enne avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo nei confronti degli operatori, spintonandoli e tentando infine di colpirli con un appendiabiti chiodato. La donna è stata quindi bloccata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la successiva perquisizione personale, gli agenti l’hanno inoltre trovata in possesso di circa due grammi di cocaina. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura.

Il giudice ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di firma nel suo paese di origine, per evitare il rischio di ulteriori reati nel territorio di Ottana.

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