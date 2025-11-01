Nascondeva in auto una balestra con tanto di frecce. È quanto hanno scoperto a Nuoro i carabinieri durante alcuni controlli di routine, nel fine settimana, sul territorio.

Per l’uomo alla guida del mezzo è scattata la denuncia a piede libero per porto d’armi.

La balestra, di marca “Peland Archery” e lunga 50 cm, era provvista di sette dardi.

(Unnioneonline)

