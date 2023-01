È tragico il bilancio del pauroso incendio che si è sviluppato questa mattina in un appartamento di via Catte a Nuoro.

Il proprietario di casa, Giampiero Cancedda, geometra 75enne in pensione, è morto asfissiato. Evacuata l’abitazione, si è salvata invece la moglie, che non era presente al momento del rogo.

Da accertare le cause dell’incendio: ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una Volante della polizia che ha fatto scattare l’allarme e gli agenti sono riusciti a far evacuare in tempo il resto del palazzo.

© Riproduzione riservata