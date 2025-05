Un campione d'acqua, prelevato in una fontanella pubblica di via Carlo Alberto, al centro dell'abitato di Bortigali, ha fatto emergere l'inquinamento dell'acqua della rete idrica.

Il sindaco, Francesco Caggiari, dopo la comunicazione ricevuta dall'Asl di Nuoro (Sian), ha diramato una nota che precisa come a seguito dell'accertamento analitico effettuato sul campione, è stato rilevato il superamento dei valori di parametri relativi alla presenza di batteri coliformi totali, escherichiacoli e enterococchi. Le acque quindi non sono idonee per l'uso alimentare.

Il sindaco ha ordinato, con decorrenza immediata, lo stop all'uso potabile dell'acqua della rete idrica fino a nuova disposizione.

