È entrata in funzione nella mattinata di oggi, la nuova Tac dell’Ospedale San Camillo di Sorgono. Per i cantieri della durata di circa due mesi, in campo 151.000 euro di fondi Pnrr con l'installazione del macchinario "Toshiba Revolution" e il rinnovo dei locali dedicati al servizio.

Soddisfatti i cittadini che, in queste ore hanno beneficiato dei primi esami, proseguiti anche in queste settimane, grazie a un dispositivo mobile nel cortile del presidio.

A tracciare un bilancio positivo, la Direzione strategica Asl 3 che precisa: «Il San Camillo disporrà di un apparecchio performante, che sarà un riferimento per tutta la Barbagia-Mandrolisai ma anche per coloro che arriveranno da oltre territorio».

Per poi aggiungere: «I lavori si sono svolti con efficienza, senza causare alcun disagio ai cittadini che, grazie al dispositivo mobile, hanno effettuato gli esami con continuità».

Anche il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, guarda con favore «a un prezioso servizio che consentirà di tutelare il diritto alla salute delle zone interne, evitando lunghe trasferte alla popolazione».

