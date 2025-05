A causa dell’interruzione dell’erogazione idrica nei quartieri serviti dal serbatoio di Cuccullio, necessaria per l’esecuzione di lavori sulla rete previsti dal Pnrr, il commissario straordinario del Comune di Nuoro, Giovanni Pirisi, ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche per giovedì 8 maggio.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, situate nei quartieri di Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros e Furreddu, dove si verificherà l’interruzione dell’acqua.

Tra gli istituti interessati figurano l’istituto d’istruzione superiore “A. Volta” di via Mastino, l’istituto tecnico agrario “B. Brau” di via Martiri della Libertà, l’istituto tecnico commerciale “G. P. Chironi” di via Toscana, il liceo classico “G. Asproni” di via Asiago, l’istituto d’istruzione superiore “F. Ciusa” in viale della Costituzione e il liceo Scientifico “E. Fermi” di via Veneto.

Chiuderanno anche la scuola primaria “Calamida” e la scuola primaria “Mereu”, rispettivamente in via Veneto e via Fiume, la scuola dell’infanzia di via Trento, la scuola primaria “Furreddu” di via Aosta, il plesso “Monte Gurtei” in via Carbonia, la scuola secondaria di primo grado “M. Maccioni” di via Aosta, oltre alle scuole dell’infanzia “Furreddu” di via Costituzione, “Lanzafame” di via Togliatti e i plessi di via Iglesias e via Tempio.

Coinvolti anche gli asili comunali di viale Trieste, via Tempio e via Piemonte, nonché tutte le scuole paritarie e private situate nei quartieri indicati.

L’ordinanza è stata adottata per garantire condizioni adeguate di sicurezza e igiene all’interno degli edifici scolastici durante l’interruzione idrica. Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da venerdì, salvo eventuali proroghe.

