Un attentato incendiario è avvenuto ieri, poco prima della mezzanotte, in via Apuelio a Nuoro. Le fiamme, di chiara origine dolosa, hanno completamente distrutto una Toyota di proprietà di una guardia giurata residente in città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito dalla parte anteriore del mezzo, segno che il fuoco è stato appiccato volontariamente. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altri veicoli o edifici vicini.

Gli agenti della squadra Volanti della Polizia di Stato di Nuoro hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e risalire ai responsabili. Non si esclude alcuna pista.

