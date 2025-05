È emergenza nel poliambulatorio del distretto sanitario dell'Asl di Macomer. L'acqua della rete, infatti, non è potabile. Il sindaco Riccardo Uda ha agito con una ordinanza, dopo la nota del dipartimento dell'Asl di Nuoro, servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Nell'acqua distribuita dalla rete idrica comunale, infatti, l'Asl registra il superamento dei valori di parametro previsto, per cui l'acqua non è idonea per uso potabile e alimentare.

Nella comunicazione della Asl emerge la non idoneità dell'acqua per il parametro microbiologico degli enterococchi, che determina uno stato di pericolo per la salute pubblica.

Per cui si rende necessario inibirne l’utilizzo al consumo diretto. Da qui l'ordinanza sindacale, quale provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri.

Il divieto ha decorrenza immediata e fino a nuova disposizione è quindi vietato l’utilizzo dell’acqua della condotta idrica che serve la zona Ospedale, quindi il poliambulatorio in località “Nuraghe Ruiu".

© Riproduzione riservata