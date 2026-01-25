Rubata nella notte la recinzione della nuova area cani al Monte Ortobene a Nuoro. La denuncia è arrivata questa mattina dalla società che sta eseguendo i lavori che giunta nell'area si è trovata sprovvista degli elementi da posizionare. Nella zona sono presenti alcune telecamere.

L'annuncio della realizzazione di un'area cani assieme ad altri servizi che renderebbero il Monte Ortobene più accessibile e fruibile è arrivato la settimana scorsa dal Comune di Nuoro con l'assessore competente Marco Canu.

«È triste constatare che le azioni che si stanno cercando di porre in essere dopo tanti anni di abbandono non vengano riconosciute e apprezzate», dice il presidente del Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, Antonio Costa, da anni impegnati come volontari per la salvaguardia e tutela del monte simbolo della città.

© Riproduzione riservata