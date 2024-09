La Notte Bianca in programma nel capoluogo barbaricino per venerdì, annunciata all’inizio della settimana a corollario di una serie di eventi nel centro di Nuoro, è stata posticipata al 20 settembre.

Il motivo? «Per motivi autorizzativi, in virtù del fatto che ci sono degli obblighi formali da adempiere per ottenere permessi e autorizzazioni in termini pubblica sicurezza», annuncia il presidente del centro commerciale naturale Corso Garibaldi Salvatore Piredda che ieri ha incontrato gli uffici comunali, lo stesso Piredda, che aveva appuntato pubblicamente la data sul calendario dei nuoresi.

Di fatto però, nessuno aveva avviato formali richieste autorizzative alla Questura, e questo visto i temi tecnici necessari, avrebbe imposto una corsa contro il tempo con esito incerto nonostante la manifestazione fosse stata richiesta al Comune dallo stesso Piredda già dal 1 agosto. In queste settimane però, negli uffici del palazzo di via Dante, è stato un correre dietro agli eventi culturali, dall’Europeade alla festa del Redentore, e quella che sembrava solo una formalità si è trasformata in uno scoglio.

«Purtroppo mi è stato spiegato che servono diverse autorizzazioni di sicurezza, anche se di fatto si tratta di una manifestazione che riunisce esercizi commerciali che già operano sul territorio, e che il rischio era quello di non ottenere il via libera in tempo. Per questo con le rassicurazioni di una collaborazione fattiva, abbiamo preferito posticipare tutto al 20 settembre, cercando di ottenere anche per le altre iniziative in programma il via libera». Confermata la grande kermesse di Danztas, che sabato si svolgerà dalle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele.

