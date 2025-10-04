Stamattina, come tradizione, i pellegrini partiti ieri notte dalla chiesa del Rosario di Nuoro sono giunti nel santuario di San Francesco di Lula dove tra loro c’era anche un pellegrino speciale: Maurizio Podda di Macomer che ha compiuto l’intero percorso in sedia a rotelle grazie all’aiuto di tanti volontari e della Croce verde di Samassi per compiere quello che è stato definito il primo Pellegrinaggio delle persone disabili.

Ad accoglierlo al santuario, tra gli altri anche Francesco Calledda, da tutti conosciuto come Zigheddu, 87 anni e 85 volte presente al Cammino di San Francesco. Zigheddu ha regalato a Maurizio Podda una maglietta del Cammino di Bonaria.

