Un uomo è stato aggredito in Piazza Italia, riportando una ferita al braccio causata da una roncola. L’episodio si è verificato alle 17:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta improvvisamente.

La vittima è stata colpita all’arto superiore e ha immediatamente ricevuto soccorso. Sul posto sono intervenute le ambulanze del servizio sanitario, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Al momento non sono ancora noti i motivi dell’aggressione.

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