Chiodi disseminati sulle Statali del Nuorese: decine di auto costrette a fermarsi dopo aver foratoDanni e disagi sulla 131 Dcn tra il capoluogo e il bivio di Lula e anche su altre carreggiate. Il sospetto è che possa trattarsi di un atto deliberato. Accertamenti della Polizia stradale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Decine e decine di auto con le ruote bucate a causa della presenza di chiodi sulla carreggiata.
Il problema, stando a quanto risulta alla polizia stradale di Nuoro, si registra sulla 131 Dcn, tra Nuoro e il bivio di Lula, in entrambe le direzioni. Ma c'è chi si è accorto di aver forato sulla 129 e anche sulla 389: lungo queste carreggiate - 131 Dcn compresa - sono tantissimi gli automobilisti che sono stati costretti ad accostare con gli pneumatici a terra.
Ancora non è chiaro se si sia trattato di un atto volontario o della perdita di qualche carico, ma la presenza su entrambe le direzioni lascia pensare a un'azione deliberata.
Difficile al momento fare una conta dei danni, le "vittime" sono tantissime, anche per via degli spostamenti del giorno di Pasquetta: al lavoro ci sono la Stradale di Nuoro e i carabinieri.