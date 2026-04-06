Decine e decine di auto con le ruote bucate a causa della presenza di chiodi sulla carreggiata.

Il problema, stando a quanto risulta alla polizia stradale di Nuoro, si registra sulla 131 Dcn, tra Nuoro e il bivio di Lula, in entrambe le direzioni. Ma c'è chi si è accorto di aver forato sulla 129 e anche sulla 389: lungo queste carreggiate - 131 Dcn compresa - sono tantissimi gli automobilisti che sono stati costretti ad accostare con gli pneumatici a terra.

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un atto volontario o della perdita di qualche carico, ma la presenza su entrambe le direzioni lascia pensare a un'azione deliberata.

Difficile al momento fare una conta dei danni, le "vittime" sono tantissime, anche per via degli spostamenti del giorno di Pasquetta: al lavoro ci sono la Stradale di Nuoro e i carabinieri.

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