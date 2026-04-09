Ogni lunedì raccoglierà le notizie più significative e gli aggiornamenti di maggiore interesse pubblico. È il potenziamento dell'informazione, che sarà più puntuale e inclusivo, annunciato in campagna elettorale nel programma dell'amministrazione comunale. Si tratta dell'istituzione della nuova Newsletter, un nuovo strumento di informazione diretta e accessibile, che il Comune mette a disposizione dei cittadini. Ogni lunedì raccoglierà le notizie e gli aggiornamenti di maggiore interesse pubblico, in particolare avvisi, eventi, opportunità, iniziative culturali e informazioni sui servizi comunali.

Tutto sarà inviato in modo semplice e immediato attraverso il canale Telegram ufficiale del Comune di Macomer e non solo. Una iniziativa che nasce per rendere la comunicazione istituzionale più vicina alle persone e rafforzare il dialogo tra l’amministrazione comunale e la gente. È un progetto realizzato grazie al contributo del servizio di facilitazione digitale e dell'Unione dei Comuni del Marghine, gestito dalla cooperativa OpportunEuropa.

"Il potenziamento dell’informazione a favore della cittadinanza di tutte le attività dell’Amministrazione comunale - dice il sindaco, Riccardo Uda - era un preciso impegno che avevamo preso con i cittadini inserendolo convintamente nel nostro programma elettorale. In questi primi tre anni di Amministrazione molto è stato fatto potenziando i canali di informazione istituzionale del Comune e ottenendo ottimi risultati come dimostra la risposta sempre attenta e positiva dei cittadini alle nostre iniziative. Lo strumento della Newsletter che mette insieme le notizie più significative della settimana in un unico strumento, aprirà un nuovo canale di informazione che rafforza ulteriormente questo impegno consentendoci di raggiungere un grado di informazione e di coinvolgimento dei cittadini ancora maggiore".

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